守護避霾祕境 溪州公園森林區封園1週除害蟲

為防治荔枝椿象侵襲，溪州公園森林區首度封園，進行化學防治。（記者陳冠備攝）

2018-05-28 22:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕喜歡到溪州公園森林區享受芬多精民眾，近日可能要先轉移陣地了。荔枝椿象大舉入侵彰化，縣內各地近日進行噴藥消毒，其中溪州公園森林區種有上百棵無患子科樹木，為防止荔枝椿象飛來避難，縣府農業處首度封閉森林區步道，進行消毒，時間從今日起至6月3日，盼將害蟲一網打盡。

溪州公園含公園區、苗木區以及森林區，其中森林區內種植藍花楹、風鈴木及台灣欒樹等樹種，加上鋪有全長超過2公里的木棧道，讓遊客在平地也能享受吸收芬多精的樂趣，更有「避霾祕境」之稱，但縣府從上週起進行全縣荔枝椿象化學防治作業，森林區內無患子科的台灣欒樹也被列為防治計畫，從今日起暫停封閉「森林區」1週，可是今日仍有民眾不知情，差點誤闖「吸毒」。

遊客李小姐表示，從報紙得知溪州公園森林區是「避霾祕境」，一早就來吸收芬多精，入園後卻發現園區都沒人，經工作人員告知，整區在消毒，才趕快離開，幸好身體未感到不適。

縣府農業處副處長郭至善表示，八卦山脈沿線荔枝與龍眼果園受荔枝椿象危害嚴重，溪州公園雖沒龍眼樹，但仍從園區內台灣欒樹種發現零星荔枝椿象，為防患未然，請台糖管理單位進行森林區化學防治，因藥效發揮期約1週，只好首度封園除蟲，這段期間請遊客暫時進入森林區，周邊的公園區仍然開放。

郭至善說，防治作業進行近1週來，陸續接到成效不賴的反應，各地公所若發現荔枝椿象蹤影，可先行化學防治計畫，核准藥劑有丁基加保扶、亞滅培、陶斯松、賽洛寧，防治時間預計至7月底。