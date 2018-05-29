【遊玩片】公園不再大眾臉 創意器材你懂怎麼玩嗎？

2018-05-29 14:38

〔記者蕭皓文／台北報導〕台北市內這一兩年改造的共融式公園越來越多，除了邀請當地民眾、公民團體和跨領域專家共同設計具有當地特色的遊樂器材，讓公園不再「大眾臉」，更期望做足大人、小孩及身障者都能適用的共融式設施，藉由聽覺、觸覺、攀爬、平衡感等遊戲方式，開啟孩童的感官知覺。以下分為適合幼稚園小朋友探索的聽覺系主題公園，以及可容納眾多學齡小孩玩樂的視覺系主題公園兩種做介紹：

聽覺系探索公園：朝陽公園「鈕扣獅」、中安公園「音樂森林」

朝陽公園位在又名鈕扣街的朝陽服飾材料商圈，鄰近臺北大稻埕百年茶行，結合區域特色而設計的「鈕扣獅」有著茶葉造型的耳朵。獅子背上的彩色大鈕扣可以讓爸媽牽著小朋友們挑戰平衡感，還有兩邊拉鍊造型的藍色響板，以及縫衣針造型的彩色沙鈴，帶給小小朋友許多聽覺好奇及文化創意。

另一個同樣適合幼稚園小孩的，是馬偕醫院附近的中安公園「音樂森林」，取自意象「音樂無設限」，打通花圃灌木圍籬，增加公園內更多座椅和休憩活動空間，並且設置無障礙斜坡道，方便視障族群出入設有遊具的木製平台。小朋友可體驗金屬彩虹琴、手搖音樂盒的聲響，並在人工草地上的三個踏板，踩出大鼓、小鼓和銅鈸的聲音節奏。

視覺系玩樂公園：碧湖公園「海盜船」、榮星花園「花朵遊樂場」、三民公園「溜索趣」

湖水倒映景致很是浪漫的內湖碧湖公園，靠近國立戲曲學院竟然有艘帥氣的海盜船，有著傳聲筒可以傳遞情報，船頭船尾對望的沙坑則讓小孩延續想像，蓋出自己的王國，如此視覺系的秘密基地，適合一家人來遊玩，順便欣賞湖邊風光。

行天宮附近的榮星花園，有著長長像河一樣的無邊界沙坑，設有座椅讓家長方便顧小孩好體貼；還有孩子爬上爬下的草丘磨石溜滑梯，多個可上下點，走樓梯、攀爬繩、攀爬網、跳樁、溜滑梯或是滑人工草皮都可以，給孩子多方創意。最棒的是繽紛的花朵遮陽棚，讓爸爸媽媽跟小孩能蔭涼地玩耍休息，爬網設施、旋轉椅有爸媽看著，小朋友能盡情玩！

說到玩，一定要介紹這個超刺激的「溜索」，就在民權大橋旁的三民公園，難度不高但仍要注意一下小孩安全，首先請小朋友的手抓好溜索，腳踩上並將身體平衡好，爸媽推一下就溜出去啦！停了就下來將溜索牽回來給下個人玩。旁邊的流滑梯有許多鏤空的繩索，訓練孩子爬繩不畏高，不過嚴禁推擠與快跑，爸爸媽媽可以上到器材顧著，順便幫努力爬繩的孩子拍出帥帥的照片！

小朋友在這些特色公園，有了全新不同的玩法，就喜歡常來，跟附近的小孩們就打成一片，家長們彼此交流育兒經，也間接達到社區連結更緊密的效果。採訪民眾表示，遊樂器材不再制式後，小孩能有更多創意玩自己想玩的方式，對於再創新那些玩膩的遊樂器材，相當樂見。不過爸媽若要帶小孩子去玩，還是記得看清楚設施的操作說明，教導小孩正確的使用，以免弄壞器材或產生危險，這些創意器材才會發揮效用，讓小朋友更有活力跟創意！