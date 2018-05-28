林智堅北上爭取蓋建新竹市總圖書館有眉目了

新竹市長林智堅北上行政院，向行政院長賴清德報告在文化局現址蓋建新竹市總圖書館的規劃，初步獲行政院認同，預計9月提案，11月會核定補助金額。（記者洪美秀攝）

2018-05-28 21:41

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅25日北上行政院，向行政院長賴清德與國發會主委陳美伶、經濟部次長曾文生，爭取蓋建新竹市總圖書館經費，初步獲行政院認同，預計9月會正式向教育部提案爭取蓋建經費。

新竹市文化局表示，竹市現有公共圖書館有文化局圖書館、香山分館、金山分館、南寮分館、鹽水分館等5處，圖書館總面積約820坪，但規模過小，藏書空間不足，是六都以外，沒有總圖書館的縣市之一，圖書館設施嚴重不足。

林智堅說，文化局經過評估多個場址，最後規劃在文化局大樓暨圖書館現址興建總圖書館，希望規劃基地面積約760坪，樓地板面積約5000坪的新總館，未來除有圖書館，還有文化局辦公空間和展覽館場，及市民終身學習的場域。

林智堅說，文化局規劃爭取興建的總圖書館，預計投入8億元的經費，主要是依據竹市人口、借閱流通量以及城市特性所規劃，已獲得行政院的初步認同，預計九月會向教育部提案爭取，希望能獲得中央補助款蓋建新總圖書館。

文化局表示，目前文化局及演藝廳周邊用地約2.59公頃，不管容積率及建蔽率都符合蓋建「總圖書館」要件，加上交通處也擬蓋建新的停車場，文化局屆時都會一併納入規劃，希望打造適合親子及各年齡層需求的智慧科技總圖書館，滿足竹市的閱讀及圖書需求。

此外，除總圖書館，林智堅也針對竹市香山運動中心、國際展演中心、台大醫院新竹分院湳雅院區擴院計畫及補助實中附小新建校舍與增班經費和竹科X園區計畫向行政院提出專案報告，期許爭取中央補助，持續推動市政建設。