滅蟲A計畫！彰縣用統籌分配款對抗荔枝椿象

彰化縣政府同意讓各地公所先行執行化學噴藥，防治荔枝椿象，日後再送縣府辦理經費核銷。（記者張聰秋攝）

2018-05-28 19:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕荔枝椿象危害甚烈，中央考量正值推動化學農藥減量使用政策以及財源拮据，無法補助噴藥經費，彰化縣政府決定以統籌分配款支援各鄉鎮市公所噴灑化學藥劑防治，並且放寬補助藥劑的土地面積限制，2分地以下也可獲得藥劑補助，多管齊下，期讓「蟲蟲危機」離開彰化。

「今年已經來不及！」荔枝椿象話題燒不完，縣議會今進行分組審查會，民進黨議員江熊一楓、林世賢，國民黨議員曾世勇、葉麗娟等人群起抨擊農業處，上周才開始進行化學防治，錯過每年9月荔枝椿象進入越冬期之前的防治時機點，現在補救只是看明年傷害會不會降低。

江熊一楓說，農業處早在去年6月就已發現荔枝椿象，對龍眼、荔枝果樹，以和無患子科植物和台灣欒樹的危害，連專家也都質疑平腹小蜂生物防治失靈，可是農業處卻還是花錢投入被專家宣告失敗的生物防治，僅以書面公文通知農會、公所注意，沒有徹底對症下藥，造成荔枝椿象擴散不可收拾。

林世賢說，化學防治在每年12月到1月是最好的時期，因荔枝椿象成蟲越冬後消耗體內的脂肪，對藥劑的容忍度最低，此時化學噴藥最有效，也會減少荔枝椿象的抗藥性。

曾世勇表示，現在展開化學噴藥防治是讓明年問題不要繼續惡化，今年彰化八卦山脈荔枝椿象大爆發，主要原因與去年南投縣、苗栗縣就已展開噴藥防治，荔枝椿象往外地擴散。

曾世勇和林世賢都建議動用第2預備金解決化學防治經費無著落的問題。葉麗娟指出，此事突顯農業處亂了頭寸，在鹿港鎮辦防治講習，而非在遭荔枝椿象危害最深臨山鄉鎮，實在誇張。陳重嘉以泰國移工火烤荔枝椿象吃為例，建議縣府與其想不出對策，不如請移工捕抓烤食。

對此，農業處長黃碧海表示，荔枝椿象防治已為全國性議題，中央考量結合國軍力量，並請環保署協助農委會進行防治。

農務暨植物保護科長蘇啟懷指出，縣長魏明谷已裁示以縣統籌分配稅款支援各公所據以辦理化學藥劑防治，因各公所尚未納入預算，縣府同意讓公所先行執行，再送縣府辦理經費核銷。

蘇啟懷表示，農民也可依種植面積申請防治用藥，不足2分地者以1瓶為限，他並呼籲農民務必注意安全用藥、田間栽培管理及病蟲害防治用藥規定。