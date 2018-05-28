不能錯過！相隔28年再現福鹿溪「隔岸拔河」傳奇！

早年福鹿溪「隔岸拔河」的歷史鏡頭。（黃輝銘提供）

2018-05-28 20:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕令鹿港人難忘的福鹿溪「隔岸拔河」經典畫面，終於在相隔28年之後，今年將在福鹿溪重新登場！

今年「隔岸拔河」共有12隊報名，將於6月17日初賽，6月18日端午節決賽，表演賽將由身穿比基尼泳裝的SHOWGIRL隊，與首長隊進行對決。

龍舟委員會執行長許東明指出，今年「隔岸拔河」重回福鹿溪，彰化縣長魏明谷特別強調「安全第一」，因此，選手除了穿上救生衣、戴上安全帽比賽以外，在浮動碼頭上也會鋪上跳遠的軟墊，提高安全性，也就是比賽選手就算落敗的話，也只會跌到鋪著軟墊的浮動碼頭上，不會真的掉落福鹿溪。

說起鹿港龍舟賽辦理「隔岸拔河」的歷史，曾任鹿港鎮長李棟樑，是鹿港龍舟賽的發起人之一，李棟樑表示，鹿港划龍舟從1978年在福鹿溪開辦，「隔岸拔河」在1979年首次舉辦，由於輸的隊伍就會掉進福鹿溪，成為龍舟賽的高潮。

李棟樑指出，當年會辦理「隔岸拔河」是因為當時的縣議員洪性榮所提議，當時的彰化縣警局局長還要求他去做安全報告，他提出「選手都穿救生衣」才過關；「隔岸拔河」在福鹿溪舉辦多年直到1990年，後來龍舟賽改到彰濱工業區吉安水道舉行時，也曾在彰濱洩洪道辦理過3次。

李棟樑指出，早年的福鹿溪是土堤，河道寬度約為80多米，非常適合觀賞龍舟賽與「隔岸拔河」，雖然有部分人士認為輸了就落水，對水質提出疑慮，但都不影響活動的進行，「隔岸拔河」後來在福鹿溪停辦，並非基於安全或是水質因素，純粹只是主辦單位為求活動多樣性的考量。

曾經參與過隔岸拔河的鹿港鎮公所農業課長許恭隆表示，他還記得學生時代，曾經在福鹿溪參加過隔岸拔河，還好他參加的隊伍贏了，不必泡在福鹿溪裡頭。

鹿港東石里長鄧易承表示，他還記得小時候跟著父親一起到福鹿溪看划龍舟，還有「隔岸拔河」，全場都聚精會神盯著比賽，因為輸了的隊伍就會跌到福鹿溪，所有選手都使出全力，拚到最後。