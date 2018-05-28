嘉義再等等！ 觀光局：最快7月推出山海戀獎勵措施

2018-05-28 19:58

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為振興南部觀光，交通部觀光局今年5月針對南高屏澎、台東推動南部灣域旅遊計畫，卻遭部分立委質疑為何獨漏嘉義。觀光局今天開會討論決定，副局長張錫聰表示，南灣計畫仍維持南高屏澎、台東5個縣市，嘉義則配合澎湖海灣旅遊年活動，預計7月推出「山海戀獎勵措施」鼓勵旅宿業者推出優惠行程吸引旅客，補助期間為9到10月。

觀光局5月公布獎勵南灣旅遊計畫，投入9000萬預算補助台南、高雄、屏東、澎湖、台東等5個縣市，盼刺激平日觀光。該計畫有4000萬預算鼓勵旅行社組團前往上述縣市，每團補助上限為3萬元、澎湖縣每團最高補助5萬元；另5000萬則鼓勵自由行旅客，3人同行平日住宿「住一晚送一晚」。不過，今天有多位立委在交通委員會質疑，該計畫名為南灣旅遊計畫，卻獨缺嘉義縣市，難道嘉義不算南部？

觀光局今下午緊急召開會議重新討論，決定南灣計畫仍維持原訂5縣市。

觀光局副局長張錫聰表示，嘉義雖未納入南灣，但考量區域旅遊概念，研議以橫向方式串聯嘉義、澎湖兩地，最快7月推出「山海戀獎勵措施」，鼓勵嘉義旅宿業者找旅行社或輪船業者包裝優惠行程，行程需包含在嘉義或澎湖的平日住宿，且要配合阿里山國家風景區的四季茶季、神木婚禮等活動。

張錫聰強調，山海戀獎勵措施不會少於其他縣市，但過多也對其他縣市不公平，確切金額要等日後交通部核定才會公布。

張錫聰表示，補助只是短期救急措施，不是永續做法，最重要的是地方政府和業者一定要自己活絡起來，配合中央資源營造地方旅遊特色，才能永續經營；觀光局也會持續盤點中部、北部縣市，不排除以補助形式支持地方觀光發展，例如增加行銷宣傳經費等。