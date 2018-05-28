久旱未雨稻農苦 日月潭水庫最多再撐兩個月

久旱未雨，濁水溪供應集集攔河堰的部分河道嚴重縮減，繼之而起的是溪底沙洲浮現的奇觀。（記者謝介裕攝）

2018-05-28 18:47

〔記者謝介裕／南投報導〕「梅」雨季節竟久旱「沒」雨，使得水荒問題愈來愈嚴重，尤以水稻正值一期稻作抽穗期，受到的衝擊最大，引發南投縣集集攔河堰管理中心及負責管理日月潭水庫的台電大觀發電廠正視，今起將在不影響水力發電前提下，日月潭水庫再增加1倍水量供應下游攔河堰，以解稻作生長的燃眉之急。

集集攔河堰係利用濁水溪上游的獅頭山隘口處水源區興建壩堤，堰體長352公尺，主要提供南投、彰化、雲林等3縣約10萬公頃面積的民生、灌溉及工業用水，目前是水稻最需水源的抽穗期，萬一供應不足，將嚴重衝擊水稻生長、存活及收成。

怎料，3月以來，僅零星下雨，且雨水多半未降在集水區，導致水情拉警報，攔河堰管理中心被迫祭出輪灌措施因應彰化、雲林2地的稻作區，但遲至今日，梅雨仍未到來，不但周邊部分路樹因熱浪綠葉掉光光，呈現枯死之虞，濁水溪部分河道也嚴重縮減，溪底沙洲逐一浮現，致入流量每秒不到20噸（CMS），較昔日少了一半，也難滿足稻作每秒約須40噸的灌溉需求量，令農友憂心不已﹗

集集攔河堰管理中心主任陳振欽說，還好台電大觀發電廠依據水源調配會議的共識，今日起將平時每秒10噸（CMS）的水量再增加1倍供應，才暫時化解供水短少問題。

台電大觀發電廠副廠長陳世銘指出，日月潭水庫滿水位為748.48公尺，水荒以來，水位多半維持在746公尺以上，在不影響發電前提下，利用餘水支援集集攔河堰，但強調，這是因為日月潭水庫採水循環設計原理，所以目前蓄水率仍高達88.5%，有效蓄水量約1億1449.5噸，相較於其他縣市水庫，水情雖然較不吃緊，但基於發電及遊艇行駛潭面安全，也將力保水位不低於745公尺。

不過，假使老天爺再不下雨，初估民生及灌溉用水僅可維持約2個月左右，因此呼籲農友要節約用水、共體時艱，珍惜這得來不易的水源資。