未來2週台北市活動及施工多！ 交管資訊看這裡

未來兩週台北市活動及施工多，提醒用路人注意交管路段及時間。圖為捷運萬大線施工，部分路段實施交管的示意圖。（資料照）

2018-05-28 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕今（28日）起至6月10日，台北市周邊活動及施工多，交通管制路段也跟著增加，台北市政府交通局提醒用路人避免以下路段！

活動

施工

1. 6月5日至9日在世貿展覽館及南港展覽館舉辦電腦展2. 竹子湖繡球花季，今年活動從5月19日至6月24 日，每逢假日9至18時竹子湖周邊地區實施交通管制。1. 萬華區華中橋增設匝道工程全日封閉進城側機車道，機車請記得改走快車道2. 大安區建國南路往南近仁愛路口有匝道拓寬工程。3. 士林區及北投區在湖山路附近地區全日有管線工程。4. 內湖區及南港區成功橋有拓寬工程。5. 南港區北部流行音樂中心工程於6月2日至3日凌晨施工，市民大道八段（向陽路至忠孝東路七段265巷）雙向封閉。6. 中正區與萬華區（羅斯福路、南海路、南昌路、西藏路及萬大路）及信義區（信義路6段、福德街及中坡南路）全日有捷運工程施工。7. 捷運萬大線施工封閉南海路、西藏路及萬大路部分車道，南昌路自寧波西街口至南海路口改為南往北單行道，北往南車輛請繞行牯嶺街及寧波西街；往來萬華及中永和地區的民眾，請多使用愛國西路、和平西路及鄰近橋梁等替代道路。

交通局提醒，民眾駕車行經上述路段，可提前改道行駛，以免行程延誤；若行經活動或施工地點時，請遵守標示並依照員警或義交指揮，小心駕駛。交通局也鼓勵民眾搭承大眾交通運輸、騎自行車或步行前往目的地。