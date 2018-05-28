跆拳道比賽苦無場館 議員痛批中市府漠視

議長盃跆拳道賽在中港體育館外搭棚舉行，選手休息只能克難席地而坐。（市議員王立任提供）

2018-05-28 20:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員王立任今天在議會踢爆，5月26日舉辦的議長盃跆拳道錦標賽，因預定場地中港體育館冷氣故障，改在室外簡陋搭棚讓選手比賽，要求早日改善：市府回應，編列7千萬元整修該館設備，預計9月發包。

王立任說，議長盃跆拳道錦標賽，主辦單位商借中港體育館舉行，卻因之前該館連續舉辦全中運等賽事，導致老舊的空調系統損毀，主辦單位在無法找到其他合適場地下，迫不得已在中港體育館場外搭棚舉行賽事。

他又說，26日當天十分炎熱，室外比賽的環境簡陋不便，在旁預備的選手與家長揮汗如雨，休息也只能克難席地，堂堂第二大都市的台中市除了中港體育館之外，沒有一個像樣的綜合體育中心，非常不合理又離譜。

王立任表示，中港體育館的冷氣空調系統還要在規劃發包，要求體育局主動介入儘早改善，並希望市府興建綜合體育場館解決類似問題。

負責管理體育館的中港高中校長周文松到議會答詢時表示，體育館在全中運後即故障，當時只能無奈將就，目前市府已經編列7千萬元經費，要一併整修冷氣、音響、燈光及周圍環境等設備，預計9月就可以發包。