閱讀全壘打！看書就能換中信兄弟台中主場賽事內野票。（記者蘇孟娟攝）

2018-05-28 21:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕棒球結合閱讀，一點也不違和！國立公共資訊圖書館與中信兄弟棒球隊等組成「閱讀全壘打聯盟」，推出閱讀全壘打活動，民眾只要借閱3本書，並完成指定任務，就能獲得中信兄弟台中主場賽事內野門票看球。

包括中國信託商業銀行、國資圖與中信兄弟棒球隊共同組成「閱讀全壘打聯盟」，今年第3年推出「閱讀全壘打」公益活動，串聯中台灣包括苗栗、台中、彰化與南投等4縣市30所公共圖書館，推廣閱讀。

國資圖指出，6月1日起到8月31日，民眾只要2人以上同行，到參與活動的圖書館借閱3本書，並摘錄書中佳句，在活動臉書按讚及活動官網登錄後，就能獲得中信兄弟主場內野門票兌換券。

國資圖指出，前2年的門票兌換券是外野門票，今年升級到內野座位區，提供1萬張門票，只要是平日中信兄弟台中主場賽事均可兌換觀賽；去年活動兌換近7千張門票，顯示有不少民眾熱愛這項結合閱讀與棒球的活動。

除能到球場看球賽外，參與民眾還可參加抽獎，可抽包括簽名球、中信兄弟商品及有機會成為「中信兄弟VIP」，體驗在台中洲際棒球場VIP室或豪華家庭席觀戰的經驗。

國資圖館長劉仲成指出，棒球與閱讀屬一動一靜的活動，將這兩種原不搭配的活動異業結一起推廣，盼有朝一日運動與閱讀都能是台灣最美的風景。

中信銀行基金會董事長辜仲諒鼓勵小球員，想打職棒就要努力讀書，要做頂尖的選手，不能有強壯的身體卻沒有智慧，頭腦空空的，打球也不能進；他說，閱讀傳遞知識，棒球強健體魄，盼結合書本的力量與球場上的積極態度，替台灣種下希望種子。

今年「閱讀全壘打」邀請中信兄弟球星周思齊、王威晨攜手代言，還一起導讀繪本故事，兩人均肯定閱讀能充實知識，與運動並不衝突，鼓勵民眾愛運動也要享受閱讀。