醫病》酒後將異物塞肛門 半百男子疼痛求醫

2018-05-28 19:35

〔記者歐素美／台中報導〕陳姓男子酒後竟將家中的集線塑膠軸塞進肛門，結果整個塑膠軸掉進肛門內取不出來，折騰了一夜，只好到大甲李綜合醫院急診，經醫師施以肛門局部麻醉，才夾出長12公分、頭直徑1.5公分、底直徑2.5公分的塑膠軸，幸只是肛門腫脹，未造成腸穿孔或出血等重大併發症。

49歲陳姓男子，本月23日到大甲李綜合醫院急診，但支吾其詞，只說肛門很痛，醫師只好先照X光檢查，發現有異物卡在其肛門及直腸，外科主任黃二榮隨即將陳男送進手術室，經局部麻醉肛門，使用夾鉗夾出一只長約12公分、頭直徑1.5公分、底直徑2.5公分的集線塑膠軸。

陳男表示，因平常喜歡喝兩杯，22日晚上獨自在家飲酒，酒後一時興起，就随手拿起家中的集線塑膠軸塞進肛門，結果整個塑膠軸竟掉入肛門內，他試圖用其他物品拿出來皆未成功，折騰一整夜，肛門流了不少血，第二天不得已才就醫。

大甲李綜合醫院外科主任黃二榮表示，肛門有擴約肌，平常收縮緊閉，再上方是直腸，直腸內的黏膜相當脆弱，若受傷流血會有感染或穿孔等風險。

黃二榮指出，若有尋求肛門異物刺激的癖好者，應使用圓弧頭的長條型產品，比較安全，尾端則最好有安全扣環，以防不慎滑入直腸被肛門擴約肌鎖住時能拉出來，若真有物品不慎掉進肛門時，應立即就醫，勿自己硬夾，以免造成二次傷害。

大甲李綜合醫院身心科主任劉又銘表示，特殊性相關行為經常造成話題，其實這是一般性偏好，不用過度解讀或疾病化看待，若性偏好症已構成疾病，如性慾求或行為導致他人痛苦、危害或強迫他人時，就必須接受治療。

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