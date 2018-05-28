苗縣龍舟賽不再「鬧雙胞」 竹南延續傳統主辦

竹南鎮公所結合當地傳統習俗，年年舉辦龍舟賽，也成為地方年度盛事。（記者鄭名翔翻攝）

2018-05-28 19:13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府與竹南鎮多年來端午龍舟賽「鬧雙胞」，年年上演南北拚場戲碼，使得參賽隊伍被迫「選邊站」，也讓精采度大打折扣。在民代呼籲及考量資源整合之下，苗縣府今年結合擁有22年龍舟競賽傳統的竹南鎮公所，將於6月17、18日於竹南鎮港墘里龍舟碼頭舉辦縣級龍舟賽，共吸引47支隊伍報名參賽。

苗縣府6年前獨立舉辦龍舟競賽，近3年都由頭屋鄉公所於明德水庫舉行，但竹南鎮也維持行之有年的祭江洗港傳統，22年來皆舉辦盛大龍舟競賽，形成南北龍舟拚場，雖然兩邊賽事時間皆錯開，但仍有許多參賽隊伍無奈被迫選戰場，竹南地區縣議員黃聲全、謝端容也皆曾在議會要求賽事回歸竹南辦理。

苗栗縣政府表示，過去開放縣內鄉鎮市爭取舉辦縣級龍舟賽，以3年為一期，而竹南鎮公所則是依地方傳統年年自行舉辦，已行之有年成為當地年度盛事，於是出現龍舟賽「鬧雙胞」的情形。

今年僅竹南鎮公所提出申請承辦縣級龍舟賽，苗縣府補助50萬元，加上公所自籌共300餘萬元，將於6月17、18日於竹南鎮港墘里龍舟碼頭擴大舉行。屆時除了有龍舟賽外，另還有陸上行舟、親子寫生、闖關等趣味活動，精彩可期。