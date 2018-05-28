醫病》採果摔落致頸椎損傷 老翁術後復原良好

衛福部苗栗醫院神經外科醫師溫中瑜（中）替謝老先生檢視傷口。（圖：苗栗醫院提供）

2018-05-28 17:16

〔記者張勳騰／苗栗報導〕家住苗栗縣公館鄉、78歲的謝老先生，日前爬梯子摘水果時不慎摔落，導致脖子疼痛不已，以及雙手麻痛無力，被送醫急救，經核磁共振掃描檢查（MRI），發現有頸椎狹窄的現象並合併脊髓損傷，由神經外科醫師溫中瑜手術治療康復出院，今天由家人陪同，向溫中瑜致謝。

謝老先生復原良好，精神和氣色都很不錯，看到溫中瑜醫師高興地說：「手、腳麻痛情形，已改善很多，已經可以使用筷子用餐，很自在、很開心!」，一再表達感謝。

溫中瑜指出，由於謝老先生傷勢是因高處墜落所造成，到院後立即進行MRI檢查，發現頸椎自第4至第7節有頸椎狹窄的現象並合併脊髓損傷，此種狹窄是由於前方的椎間盤突出以及後側的黃韌帶肥厚，造成神經被前後夾攻的狀態。

溫中瑜說，此種頸椎狹窄的病人，平時偶有四肢麻木無力，常常不予理會，然而在頭部外傷，車禍，或高處墜樓時，會比一般人容易發生脊髓損傷，造成四肢麻痛無力，甚至癱瘓的地步。

溫中瑜替謝老進行手術，做前後的拓寬，幫神經達到充分的減壓，進而先、後安排了椎板整形擴大術，及頸椎椎間盤切除及前融合術。患者於第一階段手術後，雙手的握力有明顯進步，二階段手術完成後，麻木疼痛的部分獲得進一步的改善，已康復出院。