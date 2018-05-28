突開車門的事故頻傳 發明達人陳泰良想出解決辦法了

陳泰良熱愛發明拿下53項專利，被學生稱「發明達人」。（記者洪臣宏攝）

2018-05-28 19:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕下車時突開車門的事故頻傳，義守大學副教授陳泰良看見生活中的需求，投入發明領域，15年來申請了53項專利，其中「汽車開門裝置」只是多加一道手續，便可降低突開車門的意外發生，學生都稱他「發明達人」。

工業管理學系副教授陳泰良只要感到不方便，就會打開他發明家的靈敏感官，從2003年起共取得53項經濟部智慧財產局的專利；他在義大工管系也開設「產品設計開發管理」，教導學生設計產品，進行經驗傳承。

他的專利以汽機車相關發明居多，例如「車輛用安全帶」、「汽車開門裝置」、「機車把手方向燈」、「機車排氣管防燙保護裝置」等，其中汽車開門裝置和機車排氣管防燙裝置，分別在台北國際發明暨技術交易展拿下2016年銅牌、2015年金牌。

他指出，突開車門意外頻傳，只是一味以道德宣導駕駛注意後方來車並無強制性，他提出在車門配備按鈕，藉由裝置「強制」開車門時需增加轉頭動作，再加上縮小車門開啟的幅度，雙層把關降低開車門的危險性；機車排氣管防燙裝置發想，則是不忍學生屢遭燙傷，設計出可掀式防燙蓋，讓排氣管散熱效果更好。