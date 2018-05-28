醫訊》嘉義長庚耗資1億餘元 引進雲嘉南第1座4代達文西機械手臂

嘉義長庚醫院引進第四代達文西機械手臂。（記者林宜樟攝）

2018-05-28 19:21

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義長庚醫院今年4月引進第四代「達文西機械手臂系統」，提升手術精確性、安全性及降低風險，迄今完成20多例手術，有大腸癌患者術後3週就可爬山，復原速度快；院長林志鴻今天說，此為雲嘉南地區醫院第一座第四代達文西機械手臂，院方投入超過1億元建置相關設備，幫助病患享有更好的手術品質。

林志鴻說，院內外科部直肛外科、肝膽腸胃胰外科、泌尿外科、婦產科、心臟胸腔外科、耳鼻喉科及麻醉科等團隊使用第四代達文西機械手臂，已完成大腸直腸癌手術、攝護腺癌、泌尿道癌、子宮肌瘤手術及減重手術等。

外科部主任黃文詩表示，院方設有模擬器讓新手操作練習，第四代達文西機械手臂定位時間縮短，3D高畫質影像放大10倍，更為清晰，「就像頭在肚子裡動手術」，手術器械可做270度旋轉，相當靈活，超過人體手部極限，精確性高，用於血管、尿道縫合更方便。

1名施姓女病患採用達文西機械手臂進行大腸癌手術，切除組織經陰道或直腸肛門取出，腹壁上僅留5處1公分的小傷口，術後1週出院，施女表達術後身體感覺像平常一樣，出院2週後就去爬山，沒想到這麼快就恢復正常。

泌尿科主任林威宇表示，國外常將達文西機械手臂系統用於攝護腺癌，許多中高齡男性民眾因攝護腺問題，導致性功能障礙、排尿困難，透過達文西機械手臂，可更安全、快速的進行手術。