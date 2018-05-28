牛頓蘋果樹老被偷摘 武陵農場噴灑「一氧化二氫」嚇阻！

武陵農場內的牛頓蘋果樹，最近開始結果。（武陵農場提供）

2018-05-28 17:10

〔記者歐素美／台中報導〕武陵農場的牛頓蘋果樹後代，每年結果期總有遊客好奇採摘，場方豎立告示牌無效，最近乾脆貼出告示「開花結果期間施用大量一氧化二氫，請勿任意摘採」！不少遊客誤以為是農藥，紛紛保持距離，達到嚇阻效果，不過，也有人細心發現原來是「水」啦，對場方的幽默手法表示莞爾。

另福壽山農場鲁冰花及虞美人花開，因遊客拍照踩踏破壞，場方無奈，只能呼籲遊客多點公德心！

遊客好奇或為拍照缺乏公德心，任意採摘或踩踏花果時有所聞，武陵農場最近就祭出高招來治好奇遊客。原來武陵農場內有5棵牛頓蘋果樹的後代，12年由日本引進台灣，但每年結果期，總有遊客好奇採摘，園方豎立禁止告示無效。

最近武陵農場員工突發奇想，在牛頓蘋果樹前豎立告示文字「開花結果期間施用大量一氧化二氫，請勿任意摘採」！遊客看到「一氧化二氫」，以為是什麼農藥，紛紛保持距離，頗具效果。

不過，日前有三代同堂全家到武陵農場遊玩避暑，阿公阿嬤看到牛蘋果樹前的「一氧化二氫」，忍不住碎念「為什麼要噴農藥！」，結果剛考完國中會考的孫子一看，笑說「阿公、阿嬤，一氧化二氫是水啦，根本不是農藥，沒有毒啦」，輕易破解場方的「禁令」。

除了武陵農場為了防止遊客偷摘蘋果，想方設法，福壽山農場最近正值魯冰花及虞美人花開，吸引不少民眾上山避暑賞花，但偏偏有遊客為了拍照，任意踩踏花海，也讓園方傷透腦筋，只能透過臉書粉絲網頁，提醒民眾保持公德心，在步道上賞花就好。

電影「魯冰花」曾在台紅極一時，但很多人卻不曾親眼看過魯冰花，鲁冰花（Lupinus）為羽扇豆，豆科屬，主要分布於北美洲西部、南美洲、地中海地區及非洲，台灣早年曾引進黃白花品系，當作綠肥植物，福壽山農場於12 年前引進紅、紫等不同色系，種在鴛鴦湖步道附近，經不斷天然雜交，花色多元繽紛，5、6月是魯冰花季。

武陵農場員工在牛頓蘋果樹前貼出告示，以施用「一氧化二氫」，呼籲民眾不要隨意採摘。（武陵農場提供）

5、6月是福壽山農場的魯冰花季。（福壽山農場提供）