議員提議消防隊抽水助烏石港遺址解旱 蘭博搖頭

2018-05-28 17:10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽博物館前的舊烏石港遺址，今年因雨水不足，水位見底，成為開館9年來最「旱」，有縣議員提議請消防隊協助補水，但館方認為，要大範圍注水恐有困難，因乾旱是大自然現象，考慮將舊烏石港轉為環教場，讓遊客體認自然氣候，「化危機為轉機」。

蘭博前方的舊烏石港遺址，是宜蘭縣列管的文化景觀，溼地生態豐富，水域面積逾11公頃，但受今年雨水短少，原本水深超過1公尺的遺址，水位逐日下探，僅剩東側有水，靠蘭博一側則多處見底，土塊龜裂令遊客憂心。

上週蘭博館方陸續邀請相關單位前往會勘，研商用鑿井、引溪水、海水等方式增加水源，今還有縣議員提議，不妨研商請消防隊員協助抽水，不要讓烏石港舊址變成乾池。館長陳碧琳解釋，舊烏石港遺址水域面積大，請消防隊抽水恐有困難。

他說，蘭博下方為堅硬岩盤，鑿井工程艱鉅，井水對水域達11公頃的遺址而言，也顯得「杯水車薪」，引海水則怕破壞濕地淡水環境，周邊野溪也缺水。

陳璧琳坦言，目前討論的解決方法，暫無法解決烏石港遺址缺水狀況，僅能被動等待降雨，不過，因舊烏石港遺址有溼地跟滯洪池功能，有學者建議將遺址當作環教場所，考慮把蘭博的「危機」化作「轉機」，將烏石港遺址當成教育的一環，凸顯氣候變遷的問題。