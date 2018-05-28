太陽光電成「救電」尖兵 今尖峰用電破紀錄、3600萬瓩

2018-05-28 16:13

〔記者黃佩君／台北報導〕尚未到端午全台炎熱，昨台北氣溫飆到攝氏38.2度打破歷史五月溫度。而今天氣持續炎熱，加上週一上班日用電量增加，今尖峰用電量已到3600.65萬瓩，打破目前歷史五月最高紀錄3506.1萬瓩，也兩度突破台電預估的最高用電3510萬瓩，備轉率降到3.59%，亮出橘燈。

梅雨遲到全台高溫，昨天台北氣溫飆破38度、台中36度，均打破歷史五月5月最高溫。而今高溫持續，加上上班日用電增加，台電今原預估最高用電3510萬瓩、備轉率5.24%亮出橘燈，卻兩度被打破，預估用電上修至3570萬瓩後仍被超越，尖峰用電量達到3600.65萬瓩。

今年五月炎熱加上經濟景氣情況佳，歷史五月用電前十名中，有九名均在今年發生，第二高為18日的3506.1萬瓩。而短短十天內兩度打破高峰紀錄，期間更相差94萬瓩，相當一部核電機組的裝置容量。

之前歲修的興達1號機、大潭6號機均已上線，試車中的大林2號機也已接近滿載，不過大潭6號仍有運轉限制。大林1號機則因檢修停機；台中電廠8號機破管檢修中，最快明天才能上線。

而今天太陽光電最高發電量達108萬瓩，成為炎夏「救電」尖兵。台電表示，太陽光電近日最高發電量都達約1.1GW，算是歷年來新高。而汽電共生也開出155萬瓩發電量，占總發電量近5%。