台中5所國小沒有自來水 市府配置逆滲透飲水機

2018-05-28 17:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市還有5所國小沒有自來水可用，市議員邱素貞等人今天在議會質詢時，要求教育局提供校園安全無虞的飲用水。教育局長彭富源回應，目前這5所學校的飲用水水質檢測結果均合格，將補助學校經費購置RO逆滲透飲水機。

市議員邱素貞、翁美春、蕭隆澤、陳淑華指出，最近天氣高溫炎熱，台北市2016年8月1日實施瓶裝水退出校園，因缺乏配套措施，造成學童下課排隊裝水。台中市每所學校平均有28台飲水機，將近28人使用1台飲水機，學童會不會也排隊裝水。

議員們又說，台中市人口已是全台第二大城，也是台灣最宜居城市，但目前和平區平等國小、太平區黃竹國小、新社區中和國小、福民國小及大林國小仍沒有自來水可用，要求教育局提供校園安全無虞的飲用水，並落實飲用水檢測，以維護學童安全。

彭富源指出，由於老師宣導自備水壺，也會用大水壺儲水提早因應，隨機抽查未發現小朋友排隊裝水的情形；而飲水機使用年限5年即可更換，學校均依規定每月檢測水質，有些班級維護得當，因此班級飲水機數會超過2台，不過仍強制使用10年就得更換。

彭富源強調，今年度編列近千萬元經費，優先針對2012年之前購置飲水機數量較多的學校進行汰換；和平、太平、新社區等沒有自來水的5所國小，目前飲用水水質檢測結果均為合格，將補助經費協助學校購置RO逆滲透飲水機，並持續督導學校落實飲用水管理及檢測，確保學生健康。