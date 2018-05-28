疫病》新增境外移入登革熱1病例 台南加強噴藥防治

南市登革熱防治中心為境外移入病例住家周遭進行噴藥防治。（記者王俊忠翻攝）

2018-05-28 16:04

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府登革熱防治中心，於5月23日新增1例登革熱境外移入病例，該病例於5月22日由越南入境時發燒、登革熱NS1快篩為陰性，後經中央疾管署確認PCR（聚合酶連鎖反應）是陽性，轉為確定病例。防治中心接獲通知後提高患者安南區安富里住家內外噴藥、化學防治強度，避免病毒在社區擴散。

據市府衛生局統計，今年登革熱境外移入病例累計5例；本土病例仍維持零個案。

登革熱防治中心主任陳怡表示，新增病例為今年第5例境外移入病例，該患者住在安南區安富里，長期在越南經商，5月22日開始發燒，專程從越南返回台南就醫，但該民眾回到台南家中後，因自行服用退燒藥後無發燒症狀，便未就醫。

經防疫人員進行疫情調查後，已安排患者到醫院住院治療。患者於5月22日回到台南家中後，就在住家休息未外出。防治中心為避免病毒在社區擴散，立即進行住家放置噴霧罐及周圍環境孳生源清除，5月24日下午進行患者住家半徑50公尺戶內及100公尺戶外化學防治。

登熱防治中心呼籲全市醫療院所落實就診民眾的詢問－旅遊史（Travelel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history） 及群聚（Cluster）。發現疑似症狀病例時，請立即進行登革熱NS1快篩並通報，以利衛生機關啟動防治措施。並請從登革熱高風險國家返台民眾，如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀時，勿自行服用退燒藥，須儘速就醫告知旅遊史，避免疫情在社區擴散。

相關資訊請參閱南市府衛生局全球資訊網或1922防疫專線。