斥資1.7億興建 竹北東興國中活動中心動土

新竹縣竹北市東興國中活動中心暨多功能專科教室興建工程今天開工動土，總經費約1.7億餘元。（記者廖雪茹攝）

2018-05-28 17:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市東興國中活動中心暨多功能專科教室興建工程今天開工動土，總經費約1.7億餘元，工期約430個日曆天，預計2019年10月完工。

縣府表示，東興國中第一期校舍工程在2016年完工招生，在縣府努力和議會支持下，第二期活動中心暨多功能專科教室工程總經費1億7234萬元；其中，教育部國民及學前教育署挹注5170餘萬元，縣府編列1億2000餘萬元預算。

此案歷經多次流標，5月10日順利標出，今天上午由東海國小客家獅、東興國中管弦樂和打擊樂團表演暖身，邱鏡淳主持祈福儀式後，正式動土奠基，竹北市長何淦銘、多名議員、市代及校長等地方人士熱烈出席。

邱鏡淳指示教育處成立專案小組列管進度、財政處編列專款，讓營造商無後顧之憂、並請工務處控管工程品質，讓工程如期、如質竣工。

東興國中校長謝鳳香表示，此工程內容為地下1樓、地上3層樓建築，B1地下室停車空間，1樓為多功能專科教室，2、3樓為室內挑高球場暨禮堂，完工後將提供學生完整的學習環境。二期工程的設計理念融合客家土樓及現代建築水平意象，延續一期校舍綠建築的精神，節能、保水又低碳！