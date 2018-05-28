中科大車愛走8米寬遊園北路 住戶怕怕警要抓

中市龍井遊園北路只有8米寬，大貨車卻違規駛入。（記者蘇金鳳攝）

2018-05-28 16:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市龍井遊園北路因連接中科台中園區，很多大貨車、聯結車怕台灣大道塞車，就轉入只有8米寬的遊園北路，造成住戶的恐慌及影響其安寧，要求相關單位改善。

中科管理局長陳銘煌表示，已於5月16日發公文給中科園區的各廠商，大貨車及聯結車不要進入遊園北路及都會南街，將會再發一次公文，希望各廠商顧及住戶感受，大貨車及聯結車不要駛入；烏日分局犁份派出所表示，會加強巡邏，若有看到大貨車及聯結車違規進入，將會主動盤查取締。

中科台中園區為中部地區帶來產業繁榮，不過，因還有聯外道路未開通，有廠商的大貨車或者聯結車，從高速公路下交流道後，為要避開台灣大道及東大路塞車，直接轉入遊園北路，再進入遊園北路及都會南街交接後的遊園北路，再走西屯路接到台中園區，雖然避開塞車潮，但因為走的是密集住宅區，已影響到住戶們的居住品質。

東海里長陳玉華表示，從台灣大道進入遊園北路口，就有一個禁止10噸以上大貨車及聯結車進入的交通標誌，而遊園北路及都會南街口也有一個，不知為何還有如此多的大車輛違規進入。

陳玉華表示，遊園北路從台灣大道轉入，整條道路只有8米寬，雙向各一線道，若有10噸以上的貨車進入，就會把單向的道路都塞滿。

陳玉華表示，大貨車進入遊園北路與都會南街交叉路段，便是進入住宅密集區，造成住戶及其他車種駕駛的重大壓力，尤其是大貨車距離住家太近，讓住戶們有強烈危險及壓迫感，抱怨連連。

陳玉華表示，依規定10噸以上的大貨車及聯結車不能駛入遊園北路，除了希望警方加強取締，也希望中科管理局再知會廠商，另外更希望市府趕緊讓連結中科的西南向道路快通車，屆時大車輛就會直接從西南向的道路進入中科，就不會進入遊園北路。

對此，建設局新工處表示，建設局原本進行用地程序，但因內政部營建署表示要環評，因此建設局暫停用地程序執行，不過今年營建署向建設局表示，因環評法修正，此案不必環評，因此新工處重新執行用地程序，而營建署也定步展開規劃設計。