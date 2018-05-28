24人冤死大樓高掛「兇宅」布條 當事人這樣說……

「本棟兇宅近期舉辦超渡法會，祈渡眾多亡靈」的白布條，讓人回想起29年前的一起24死縱火案。（記者張忠義攝）

2018-05-28 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鹽埕區九龍大樓（目前已荒廢）在29年前遭縱火，造成24人活活燒死，事後現場傳出不少靈異事件，正當人們逐漸遺忘此事時，近日卻有一名男子在大樓掛起「本棟兇宅近期舉辦超渡法會，祈渡眾多亡靈」的白布條，讓路過的民眾議論紛紛。對此，掛布條的住戶蔡姓男子表示，不少冤魂還困在大樓裡，因此想替他們做法會。

據《蘋果日報》報導，蔡姓男子表示，他知道先前大樓曾辦過很多場的法會，但他買下其中一戶並找法師看完後，發現裡面的冤魂沒有消失、沒被超渡離開，因此他會在自宅外牆掛上這個「兇宅」的布條，就是希望能找其他鄰居辦一場隨喜的超渡法會，盼這些亡靈能被引渡投胎。

蔡男不願透露購買凶宅的動機，但針對有傳言「要向隔壁新建中大樓拿些好處，或逼其他產權持有者轉賣」等等的說法，他則生氣的說，別人要怎麼說、要怎麼想隨便他們，「反正我掛布條也不犯法。」

而當地里長對於蔡男掛布條的行為則很無奈，表示這樣不但打擾到里民，還喚起大家痛苦的回憶；至於大樓裡面還有亡靈嗎？里長則指出，「每年都會辦法會跟超渡，已經很乾淨了！都送走了」但不願談論蔡男掛布條的動機。