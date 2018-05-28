軍方有疑慮 竹北蓮花寺地方級重要濕地案暫緩評定

2018-05-28 15:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北蓮花寺濕地獲內政部營建署暫定為地方級重要濕地，經召開審查小組第五次會議，因濕地地主國防部憂心恐影響營區射擊任務，仍持反對主張，會中決議將持續與軍方溝通、化解疑慮，暫不評定。

縣府農業處表示，竹北蓮花寺濕地位在竹北市貓兒錠段拔子窟小段49-10地號內，佔地約8.37公頃，由國防部軍備局管理，營建署根據「濕地保育法」評定為地方級重要濕地（暫定），建議劃設範圍以調查有食蟲植物的陷谷草澤區為主，約1.2公頃。

經調查，竹北蓮花寺濕地有長葉茅膏菜、小毛氈苔、寬葉毛氈苔及長距挖耳草等4種食蟲植物，更是長葉茅膏菜在台灣本島僅存的棲地。濕地另有田蔥、桃園草及點頭飄拂草等3種伴生稀有植物。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，協會自1998年起，投入蓮花寺濕地的調查和復育工作，守護一塊濕地不容易，感謝縣府和軍方過去長期的協助，希望政府評定為重要濕地落實保護。

營建署表示，25日審查會議中，軍方代表認為該濕地範圍為重要射擊場域，一旦評定為地方級重要濕地，恐嚴重影響執行任務。對此，將盡快召開協調會，協助地方與軍方持續溝通。

縣府農業處說，蓮花寺濕地具有生物多樣性代表性等價值，但仍要尊重土地所有權人國防部的意願；縣府將配合中央與符合軍方相關規定，希望盡快協調出一個兼顧軍事管制與生態保育的共識。