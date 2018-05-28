「企業+社區」齊力清掃空氣品質淨化區

2018-05-28 15:24

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市環保局為營造優質空氣品質淨化區的休閒遊憩環境，在南寮及漁港環保公園兩處空氣品質淨化區，同步辦理宣導暨清掃活動，中欣行股份有限公司及統一速達股份公司兩個認養單位，還有周邊居民共約百人，挽起衣袖齊力徹底清理乾淨。市長林智堅感謝百名環保尖兵，發揮螞蟻雄兵力量，守護綠肺打造新竹好空氣，同時感謝綠地面積達3.57公頃的兩處空品淨化區，20多年來默默守護南寮地區的優良空氣品質。

環保局長江盛任指出，「空氣品質淨化區」係指於公有裸露地，以種植喬木綠化，吸附並減少空氣中的二氧化碳及污染物，發揮淨化功效。環保局自86年起開闢空品淨化區，今年3月啟用第6座「千甲段空品淨化區」後，新竹市空品淨化區綠化面積總計9公頃、喬木2248株，每年空污減量效益可達二氧化碳32公噸、總懸浮微粒7.8公噸，除優化環境品質外，更成為民眾休閒遊憩、體驗生態的好去處。

連續兩年認養漁港環保公園的中欣行經理王興國表示，該公司自1986年起進駐新竹科學工業園區污水處理廠代操作，因從事環保事業30餘年，深刻了解環境保護的困難處及重要性，很高興用認養行動支持環保，展現環境友善力。

今年首度加入認養行列的統一速達公司經理楊善淳說，身為國內指標物流運輸業者，非常重視環保事務，該公司46台貨車全部加入新竹市客貨運業者自主管理標章認證，落實車輛定期維護保養，共同打造新竹市空氣好品質。今日親身參與清掃活動，看到賣力打掃、撿拾垃圾的身影，大受感動於居民維護環境的熱忱。

江盛任表示，感謝中欣行加碼捐贈2座1.1立方公尺落葉堆肥箱，讓清掃集中之落葉及小枯枝等廢棄物，可以小兵立大功，除減少廢棄物處理量，亦可降低植物腐化臭味，而資源化製成之堆肥，更成為最佳土壤改良劑，助益植栽生長，提昇公園維護永續性。

江盛任說，新竹市現有6座空氣品質淨化區，包括3處環保公園、2處廢棄物污染場址綠化及1處都會區自行車道。除位於市區之湳雅環保公園外，其餘均位於「微笑水岸」的27公里水岸休憩藍帶，自北而南為千甲段空品淨化區、南寮環保公園、漁港環保公園、環保自行車道、海天一線觀景區，皆可藉由自行車道串聯，提供空氣淨化與休閒遊憩雙重功效。

林智堅表示，市府增設廣大綠帶改善空氣品質，推動水環境綠美化，串聯新竹左岸、新竹漁港、17公里海岸線，努力形塑生態優先、景觀第一的27公里「微笑水岸」，讓民眾飽覽集「河、港、海」景致於一身的水岸休憩藍帶，同時體驗多元的溼地、草原、海岸等親水環境及多樣性豐富的生態棲地。