赴日新選擇！ 台灣虎航明開賣佐賀、名古屋航線

2018-05-28 15:22

〔記者陳宜加／台北報導〕國人喜愛赴日旅遊，台灣虎航今天宣布，明天起將開賣2條赴日定期包機航線，分別是桃園─佐賀、高雄─名古屋。5月29日上午10點至5月30日晚間23點59分，佐賀單程未稅1799元起、名古屋單程未稅2899元起。

台虎指出，佐賀位於九州地區北部，縣內自然景觀豐富，北部有山脈、南部有佐賀平原，四季分明擁有多種的花卉，此外，佐賀的歷史也十分悠久，在佐賀能體驗到不同的人文景觀。名古屋是中部地區的中心城市，走訪市區內的各主要觀光景點，可見證名古屋的發展史；鄰近的城市，也有許多豐富的歷史遺蹟及自然美景，包括立山黑部、上高地等，以及1995年被登錄為世界文化遺產的合掌村。

台虎表示，桃園─佐賀定期包機航線開航初期，每週營運2班，分別是週四、週日，去程航班編號IT8246上午7點自桃園機場起飛，週日為上午8點5分；回程航班編號IT8247上午11點25分自佐賀機場起飛，週日為中午12點30分起飛。

高雄─名古屋定期包機航線開航初期，每週營運2班，分別是週四、週日，去程航班編號IT8268下午1點20分自高雄機場起飛；回程航班編號IT8269下午6點25分自名古屋中部機場起飛。

台虎也說，年中開航佐賀、名古屋2條定期包機航線後，台灣虎航在日本的航點將達14個、台日往返將達19條航線，其中有5條台日航線為高雄出發，是目前提供最多台日往返航班的低成本航空。

而赴日旅遊還有另一個好消息，空中巴士今天宣布，全日空航空的首架A380已於日前完成機身組裝，機垂直尾翼現已漆上全日空商標，移至戶外組裝站完成機身結構、引擎與駕駛艙安裝工作。接下來，該機將進行電力、液壓與空調系統的測試。

全日空的A380將擁有非常豪華的配置，包括8個頭等艙座位、56個商務艙座位、73個豪華經濟艙座位、以及383個經濟艙座位，其中包括60個臥舖座位。

全日空於2016年訂購3架A380，成為日本首家營運這種超級巨無霸客機的航空公司。首架A380預定於2019年初交機，最初將使用於東京至檀香山航線。全日空A380機身將漆上發想自夏威夷海龜，象徵幸福與繁榮的「FLYING HONU」特別塗裝。