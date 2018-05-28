南投防治腸病毒 師長扮道具人登場

2018-05-28 14:26

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣衛生局及麥當勞叔叔之家兒童慈善基金會，今日在竹山鎮延平國小舉辦「一起洗手趣」腸病毒防治宣導活動，由深受孩子喜愛的麥當勞叔叔擔任洗手大使，透過健康操、有獎徵答等活潑、逗趣方式，讓小朋友在互動過程中建立正確的洗手5步驟，進而遠離腸病毒威脅。

此次活動，縣府衛生局副局長吳美玲及疾管科長趙聆惠、教育處體建科長蔡振發、延平國小校長陳榮昌等人，也分別穿上大手、洗手乳、面紙、水龍頭等道具，配合麥當勞叔叔的解說後，隨即展開有獎徵答活動，僅見小朋友一邊示範「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，一邊回答題目，一旦說出正確答案，便有獎品可拿，整個活動寓教於樂。

衛生局副局長吳美玲指出，炎炎夏日，也是腸病毒高峰期，每年縣府都會邀請麥當勞叔叔之家兒童慈善基金會到縣內各學校進行洗手宣導，所謂「濕、搓、沖、捧、擦」，也就是「在水龍頭下把雙手淋濕」、「擦上肥皂，雙手相互搓揉」、「將雙手沖洗乾淨」、「捧水將水龍頭沖洗乾淨，再關閉水龍頭」及「用紙巾將手擦乾」，並強調，腸病毒可能藉由口沫、咳嗽及糞便等途徑傳染，除呼籲學童與家長養成正確洗手好習慣以外，一旦孩子出現暈眩、嘔吐、昏睡等症狀，就應立刻就醫檢查，共為防治腸病毒盡分心力。