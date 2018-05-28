惡劣！金山再現虐狗客 鐵絲纏繞害狗傷殘

台灣浪浪驛站動物緊急救援協會園長賴文瑞，據報前往救援，順利救出已經腳殘的黑狗。（翻攝北海岸全民聯盟公社）

2018-05-28 14:36

〔記者俞肇福／新北報導〕一週前，本報報導新北市金山區公館崙公園一帶有虐狗事件發生。不料，昨日晚上9時許，有民眾發現1隻腳繫著鐵絲的黑狗，一拐一拐在公園內走動，民眾擔心傷口壞死立即PO文至「北海岸全民聯盟公社」，社團轉通知「台灣浪浪驛站動物緊急救援協會」趕往救援，經過一番波折後，順利抓到受虐嚴重跛腳黑狗，已交由新北市動保處醫治。

根據動保處表示，過去幾個月該址確實有多隻流浪犬發生軀幹疑似被鐵絲和橡皮圈纏繞導致截肢的慘劇，懷疑有人惡意下手。

「北海岸全民聯盟公社」發起人郭世賢說，昨晚看到社員反映，隨即通報動保團體並前往現場協助，台灣浪浪驛站動物緊急救援協會園長賴文瑞，剛好又在北海岸一帶尋捕受虐狗，接獲通報後立即趕到現場，好不容易才抓到這隻黑狗，趕緊送交動保處處理。

賴文瑞說，該區域傷犬有被鐵絲、橡皮筋纏繞而壞死二度受傷情形，他幾次前往搜尋都撲空，也曾於現場等候4、5小時，都沒有看到傷犬無功而返；他憂心的說，這段時間光救援被夾傷的犬隻數量有增無減，希望政府能夠修法重懲施放捕獸夾的人。

新北市動保處呼籲，此舉已涉犯動保法第25條，宰殺或故意傷害動物，重則可罰2年以下有期徒刑，並課20萬元至200萬元罰金。民眾如發現有動物受傷生病或是受困需要救援，可撥電話（02）2959-6353向動保處通報，動保處將立即派員救援。