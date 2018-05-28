學校遲發安心午餐券 議員批踐踏愛心讓孩子餓3天

2018-05-28 14:33

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市潭秀國中延遲發放安心午餐券，市議員張立傑今天在議會怒批，125位學生連續3天沒領到愛心餐券，學生足足餓了3天，市長的愛心居然被如此踐踏！市府教育局回應，已追究學校行政責任，並處分校長督導不周。

張立傑關心延遲發放安心午餐券問題，今天議會業務質詢時，請潭秀國中校長連秀玉及安心餐券承辦老師到議會備詢。他說，125位學生在2月連續3天沒領到愛心餐券，學生足足餓了3天，經家長反應，學校居然以家長委員募款捐助支應企圖私了。

張立傑表示，安心餐券是愛心與安心的作為，它代表林市長的愛心，潭秀國中逾期發放安心餐券，這是踐踏市長、踐踏學生？還是踐踏愛心？他並砲轟校長說，辦學不力，瞞上欺下蒙蔽教育局長，2月發生的事，局長直到4月初才知道，根本沒資格當校長。

連校長等人及教育局說，今年2月安心餐券承辦人員異動，新承辦人因核對資料花費較多時間，2月24日、25日及28日餐券逾期發放。校方3月中向家長說明原因並致歉，4月中召開午餐供應委員會會議決議，補發每位學生150元超商等值餐券。

教育局強調，已要求學校追究行政責任，並依規議處，學校已深切檢討，且禁止類似情事再發生。校方已口頭告誡承辦人員，教育局也針對校長業務督導不周部分，依「公立高級中等以下學校校長成績考績辦法」規定，移請校長成績考核會議審議、予以處分。