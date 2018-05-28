拚千顆星認證 中市減租獎勵市場攤商接受中央評核

第二市場獲經濟部評核為品牌市集。（記者張菁雅攝）

2018-05-28 14:14

〔記者張菁雅／台中報導〕經濟部每年評核品牌市集、優良市集及樂活名攤，台中市場去年度共獲得706顆星，全國第一。經發局今日表示，為鼓勵攤商積極參加評核，以減免攤位使用費作為獎勵，今年目標為達到千顆星認證，創造更優質的傳統市場消費環境。

經發局表示，為推動台中市攤商積極參加優良市集暨樂活名攤評核，去年同時獲得三星等以上的優良市集（包含展延認證期限的市集）及樂活名攤，減免攤位使用費10％，期限1年；而獲得三星等以上的樂活名攤（包含展延認證期限的攤位），減免攤位使用費5％，期限1年。

其中，建國市場為三星等優良市集，經發局考量該市場環境整齊、設備新穎，更具競爭優勢，因此提高獎勵條件，三星等以上樂活名攤可減免攤位使用費8％，希望藉由獎勵措施，激勵所有市場攤商在今年再晉升星等，為消費者提供更好的服務。

經發局指出，去年度的品牌市集、優良市集及樂活名攤評核結果，在全國僅6處品牌市集中，台中市就有2處，包括第二市場及逢甲觀光夜市；另外，台中市共有25處優良市集，市集總星數為57顆星；樂活名攤則有339攤，總星數649顆星，總計706顆，為全台之冠，今年將以市場與攤位星等認證總數達1000顆星為目標，打造吸引消費者的優質傳統市場。