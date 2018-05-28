墾丁疑熱衰竭致死壯男 最後身影曝光...

墾管處人員狂奔近200公尺並攜來AED到鵝鑾鼻公園外的商店幫忙，直到消防員接手送醫。（記者陳彥廷翻攝）

2018-05-28 14:06

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東墾丁因為位於本島最南，一向有「非常熱」的印象，上週五就驚傳國內首例遭這波熱浪逼死的熱衰竭致死案件，而死亡的吳姓男子最後前往上廁所的身影今天也曝光。

45歲的吳姓男子日前從台北市出發，孤身騎機車環島，上週五抵達墾丁國家公園的鵝鑾鼻公園，近中午時進入園區內的步道，該處雖有遮蔭卻是相當悶熱，吳男先是昏倒在地被人發現，經通報公園巡查員後，巡查員到場時吳男已回復意識並表示自己「中暑」、「休息一下就好」，不過巡查員仍將其帶至出口處。

此時墾丁消防分隊的救護車也已抵達公園的售票亭，不過吳男不願麻煩他人，向救護人員表明「頭暈休息一下就好」婉拒送醫，隨後就前往無障礙廁所沖洗、降溫，並步行至公園範圍外的商店購買飲料補充水分。

不過，吳男卻被店家發現似有異狀，果然不多時後，吳男就突然倒下，下巴還撞擊出傷口，店家急忙請擁AED的墾管處人員幫忙，但吳男雖經AED及CPR急救，且墾管處人員還CPR直到救護車2度前來才換手，並送往恆春旅遊醫院，但吳男經過急救後仍回天乏術。

吳男前往廁所的最後身影畫面今天也曝光，當時看起來走動還算正常。

據了解，吳男有高血壓病史，院方不排除是熱傷害加乘高血壓致「中暑」而死亡，提醒民眾，炎炎夏日，若有頭暈目眩、大量出汗及口渴甚至虛弱之感，或查覺體溫上升或心跳加速，就應注意水分補充，並到較低溫、通風的遮蔭、陰涼處防曬，症狀無好轉更要儘速就醫。