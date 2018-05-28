青螺濕地保育有成 重現珍貴小燕鷗繁衍生態

青螺濕地北側賞鳥板岌岌可危，農漁局表示今年沒經費，明年才能規劃遷移。（記者劉禹慶攝）

2018-05-28 13:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖本島能夠完整欣賞燕鷗繁殖盛況，就是在湖西鄉青螺濕地，現雛鳥已陸續孵出，預估在15至30天後，小燕鷗就會帶著雛鳥慢慢離開，澎湖縣政府農漁局已協調航道浚深工程，等小燕鷗遷徙完畢後再行展開。

青螺濕地位於澎湖本島的湖西鄉北岸，總面積約100公頃，為澎湖重要的生態敏感區之一，澎湖縣政府林務公園管理在廟前濕地周圍復育海茄苳紅樹林，成效良好，隨後陸續試種另外3種紅樹林，雖成長較慢，也漸漸成林，目前已是澎湖最大的紅樹林濕地，由北而南分為4區：青螺砂嘴海岸區、紅樹林復育區、青螺魚塭棲地、紅羅灣潮間帶區。

今年因為梅雨季節慢到，小燕鷗繁殖十分順利，數量也增加不少，初估約有百餘對小燕鷗，成鳥下的蛋也沒有以前鼠蛇的干擾，目前已經進入雛鳥育雛的階段，母鳥甚至做巢到圍籬線的邊緣，十分容易觀賞，接近沙嘴航道區，因此雖然紅羅民眾希望盡速疏浚航道，但農漁局仍堅持在小燕鷗繁殖季後，再行疏浚航道，避免干擾燕鷗生態。

另外今年初海風侵蝕及搬運特別凶，北側青螺沙尾賞鳥板岌岌可危，鳥友們希望將此賞鳥板移到南側另一個賞鳥屋旁，或是沙尾的高地；針對鳥友們的呼籲，農漁局表示今年未編列經費，同時航道浚深會移動沙丘，因此明年將實地會勘，再行決定賞鳥板如何安置。