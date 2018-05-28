萬安演習6/4登場 北市3路線公車受影響

2018-05-28 13:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕配合6月4日舉行萬安演習41號，台北市政府預定5月31日、6月1日、6月4日上午9時30分至下午3時，在杭州南路演習路段（仁愛路至信義路間）進行交通管制。北市公運處今表示，交通管制期間，共有249、253、297等3個公車路線將取消停靠「仁愛杭州路口」站點，請欲搭乘的民眾多加留意。

根據北市公運處資料，公運處資料顯示，249原行駛動線為杭州南路二段、一段至仁愛路一段，改道後為杭州南路二段至信義路二段（北側慢車道）及金山南路一段至仁愛路二段（公車專用道）。

253原行駛動線為杭州南路二段、一段，改道後為杭州南路二段至信義路二段（北側慢車道）及金山南路一段至仁愛路二段（北側慢車道），再轉回杭州南路一段。

297原行駛路線為杭州南路二段、一段，改道後為杭州南路二段至信義路二段（北側慢車道）及金山南路一段至仁愛路二段（北側慢車道），再轉回杭州南路一段。

而6月4日演習將在下午1時30分至2時進行，這30分鐘內會有交通管制以及空襲警報演練，除了在防空演習時要配合軍警及民防人員疏導就近掩蔽之外，北市府呼籲，演習進行時請配合軍警引導，如果不聽只會恐怕會違反《民防法》最高將吃上15萬元罰單。

台北捷運公司表示，6月4日萬安41演習期間，台北捷運系統及貓空纜車仍將正常運行，不過，到站旅客暫時無法離開車站，站務人員會引導旅客至大廳層或月台層模擬避難。

同時，捷運高架、平面的販賣店及台北小巨蛋將關閉門窗、熄滅燈火，捷運地下街與地下車站販賣店正常維持營運。兒童新樂園戶外設施則暫停開放，附屬停車場比照捷運轉乘停車場，演習期間只進不出。

北捷表示，若民眾違反演習規定，將可依違反民防法第25條，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。