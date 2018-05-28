球友不捨！基隆最後一家保齡球館吹熄燈號

基隆市僅存的保齡球館－達億保齡球館，昨天晚上悄悄地劃下休止符。（記者俞肇福攝）

2018-05-28 13:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市最後一家保齡球館－達億保齡球館，昨天晚上吹熄燈號，許多球友趕來與球館告別，在熟悉的球道上找尋記憶，有球友因此難過地落淚；有基隆球友在臉書感嘆，為何「最後一家保齡球場地也沒了」。

基隆市保齡球館全盛時期高達8家同時營業，但因時代轉變，打保齡球的運動人口變少了，保齡球業者生意變差，業者逐年離開市場，最後只剩「達億」保齡球館家，但苦撐10多年後，昨天終於也高唱「最後一夜」，經營了22年的達億正式走入歷史。

達億保齡球館臉書寫滿了球友的不捨，大家紛紛告別，昨天球館舉辦一次閉幕賽後，正式結束營業，有很多的保齡球好手參與。球館已貼出公告，正式結束營業，讓大家依依不捨。據傳近日可能要拆除，引發關注。

基隆市政府都發處長徐燕興上午表示，球館是既存違建，市府最近一次稽查是在今年4月2日，當時業者並未營業，業者主要是違反土地使用規則，達億保齡球館的位置在都市計劃使用保護區範圍，不允許經營保齡球館，違反規定可以連續告發，每次6萬元裁罰金。

市議員韓良圻表示，基隆有很多保齡球選手，大家聽到最後一家保齡球館關門都很難過，沒有了唯一的保齡球場地很可惜，為了培育好的選手，希望市府可以站在輔導的角度，讓業者可以另覓合法場地經營。

議員莊錦田說，保齡球館最後一天辦了最後一次比賽，人潮很多，大家依依不捨，市府應鼓勵民間找一個合法的地方，不然要推展保齡球運動會損失很多選手。