慈孝家庭楷模 20家庭各有溫馨故事

2018-05-28 13:12

［記者劉婉君／台南報導］台南市慈孝家庭楷模今年共有20組國中及國小學生獲獎，其中，永康區復興國小塗筱臻、安南區青草國小張芷寧、仁德國中盧俊名等3組家庭，更獲選為教育部全國慈孝家庭楷模。

慈孝家庭楷模必須符合「長輩慈、子女孝」的精神，並以親子互動為前提。東山國中鐘仕翔的父母在市場擺攤賣食品加工品，他從國小開始就會在市場幫忙，去年父親過世後，他也分擔家計，他說，自己年紀還小，把自己的事情做好就是為媽媽好。

青草國小的張芷寧父母都在工廠上班，她會主動指導妹妹功課，也會分擔家事。

永康區復興國小塗筱臻在家會做家事，假日還會到田裡幫助務農的父親拔雜草及澆水等，因媽媽是排灣族人，塗筱臻也會和媽媽一起到部落大學學習族語。

南市其他慈孝家庭楷模得主還有五王國小鄭佳昀、周芯嫻、大內國小徐筱晶、新市國小鄭丞祐、張可昕、王湘妤、陳曉瑩、大新國小黃佩予、仁德國中盧俊名、復興國中戴睿儀、安南國中潘佳玟、忠孝國中魏志勳、北區文賢國中鄭芯薇、宋昶毅、仁德文賢國中莊家姈、新市國中李宴瑩、關廟國中陳欣妤。

副市長張政源表示，過去我們說「父慈子孝」，慈孝應該就是這樣來的，但是時代一直在演變，光是父慈子孝不夠，媽媽、阿公阿嬤也要慈愛；女兒、孫子孫女也要孝順，這也是市府辦理慈孝楷模選拔的原因，希望透過這樣的表揚，成為表率，讓每一個家庭都非常的和樂、融洽。