全台第一大！柳科滯洪池浮動式太陽能設施 完成併聯

2018-05-28 13:00

〔記者王涵平／台南報導〕全台工業區規模最大的柳科滯洪池浮動式太陽能發電系統完成併聯，估計每年發電量為620萬度，成為台南推動陽光電城重要指標。

南市經濟發展局副局長蕭富仁表示，南市自100年起推動陽光電城計畫，目標為2年內再打造1座曾文水力發電廠，年發電量為220MW。

為打造柳營科技工業區滯洪池成為全台工業區第一大浮動式太陽能設施，106年開始推動，浮動式太陽能發電設施在不影響滯洪池原有滯洪功能下全面以自然工法施工，並選用專業浮筒材料及使用兼具抗濕、抗鹽害之高效能模組（330W）進行施工，今年4月完成設施設置外，再併聯運轉躉售予台電公司，裝置容量高達4490.64KW，估計減碳量3280噸，相當於10座台南公園的年減碳量，同時為市府每年增加420萬租金收入，為公部門、承租方、台電公司、減碳量創造4贏局面。

經發局殷局長表示，目前除永康科技園區及柳營科技工業區滯洪池浮動式太陽光電系統設置外，樹谷園區預計今年12月完成設置，預計3園區裝置總容量約9.89MW。陽光電城計畫自100年推動至107年4月底止，南市設置太陽光電系統取得同意備案件數達4650件，裝置容量逾445MW，年發電量達5.7億度，減碳量達30.4萬噸，相當於937座台南公園的年減碳量。