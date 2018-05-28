走路喘、易累竟是「瘤包心」 隨時會中風丟命

敏盛綜合醫院心臟內科、外科醫師江孟橙（左）、屈統維（右）合力下，協助蕭姓婦人切除心臟黏液瘤；投影片為超音波圖。（記者陳昀攝）

2018-05-28 12:39

［記者陳昀／桃園報導］桃園市57歲蕭姓婦人過去半年多來經常喘不過氣、容易累、睡不好，原本以為是感冒或肺炎，幾經轉診於5月初到心臟內科就診，才赫然發現左心房有一顆6公分大的黏液瘤，幾乎包覆整顆心臟，隨時有腦中風、心臟衰竭甚至猝死的風險，嚇得立即安排開刀切除，約15分鐘就完成手術、10天後出院。

敏盛綜合醫院心臟內科醫師江孟橙表示，心臟黏液瘤一開始症狀不明顯、容易被忽略，蕭婦一開始以為喘、累只是因為感冒，拖了半年多後症狀越趨嚴重，平躺時連呼吸都難，才到診所就醫，一開始以為是肺炎而轉診到醫院胸腔科、家庭醫學科等，始終找不到病因，歷經波折輾轉到心臟內科，才發現是心臟黏液瘤已長到6公分大，當下立刻不准她返家，安排心臟外科動刀切除。

江孟橙指出，心臟黏液瘤是心臟常見的良性腫瘤，分為家族遺傳或偶發病症，發生率約0.035%，常見於左心房，容易影響二尖瓣活動，造成呼吸困難、喘促、暈厥等，一旦瘤體脫落也可能造成器官血管栓塞，引發中風、猝死，隨時有致命危險。

敏盛綜合醫院心臟外科醫師屈統維表示，經統計，心臟黏液瘤好發於30歲至60歲女性，症狀有喘不過氣、下肢水腫、體重減輕、血壓不穩，隨時都有腦中風、昏厥、猝死的可能，由於藥物治療效果不佳，以外科切除是最好的方式，只要準確掌握心臟黏液瘤的根蒂位置，約15分就能完成手術，後續只需觀察、追蹤，避免復發即可。