大雅壩仔藝術．童玩節 超大彈珠檯將登場

74歲的賴三義擅長踩高蹺等童玩。（記者歐素美攝）

2018-05-28 12:22

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區公所將於6月2日在大雅公園舉辦「大雅壩仔藝術．童玩節」，今年特別結合大雅區人文地產景，製作一座長5公尺、寬2.1公尺、高1.5公尺的巨型彈珠檯，開放民眾體驗，寓教於樂；並請來街頭藝人賴三義表演陀螺、滾鐵、踩高蹺等童玩，現場每整點還有古早味冰品及小麥及紅薏仁爆米香免費吃，民眾捐兩張當期發票還可親子DIY彩繪口罩及飛機等。

大雅舊稱「壩仔」，大雅區長林華彬表示，壩仔藝術童玩節已邁入第5年，今年移師大雅公園舉行，除搭建立體古蹟建築背板為舞台背景，各攤位更將呈現早期台灣「柑仔店」的街景，活動當天將展示30顆由大雅區各校學生彩繪的陀螺供民眾票選，並請來街頭藝人賴三義表演。

今年74歲的賴三義，原本是珠寶盒加工業者，65歲退休後，重拾小時候玩的陀螺，自己練習研發出一次可手腳併用打12顆陀螺，兩手打6顆陀螺或讓陀螺爬繩索上台，他笑稱是搭「雲霄飛車」，並精熟滾鐵圈、踩高蹺等各式童玩，7年前考上街頭藝人，經常四處應邀表演。

賴三義笑說，陀螺大家小時候都玩過，重新練習難度比較低，而且「小孩子欲望低，卡好拐」，有一次他帶外孫在科博館外的廣場打陀螺，結果吸引大批親子駐足觀賞，他從此找到自己退休生活的方向，打陀螺自娛娛人，退休生活不無聊。

「大雅壩仔藝術．童玩節」今年最特別的是由地方童玩專家張樸勻，結合大雅區人文地產景等打造的巨型彈珠檯，讓大小朋友透過打彈珠，進一步認識大雅的人文、特產等，寓教於樂。