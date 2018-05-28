造橋鄉公所迎南瓜節 湖中南瓜隧道好吸睛

造橋鄉公所在龍昇湖上打造南瓜隧道，吸引許多遊客拍照打卡。（記者鄭名翔攝）

2018-05-28 12:17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉盛產南瓜，今年將於6月9、10日盛大舉辦南瓜節活動，造橋鄉公所與造橋鄉農會也別出心裁，首度於龍昇湖打造全長150公尺的南瓜隧道，各式造型南瓜懸掛在綠色隧道頂端，猶如一條金龍盤旋在湖上，吸引各地遊客前來拍照打卡。而造橋鄉農會也獨創南瓜霜淇淋，要讓遊客有玩又有吃，清涼一夏。

造橋鄉長黃純德表示，過去積極打造龍昇湖2.5公里環湖步道，今年更趕在南瓜節前，請來有「南瓜王子」美譽的瓜農徐滄浩協助，以數百顆的南瓜點綴湖中央150公尺的綠色隧道，大大小小南瓜懸掛在隧道頂端，有遊客從基隆專程慕名而來，看到各式造型南瓜也不禁嘖嘖稱奇。

但南瓜隧道高度不到2米，有些遊客欣賞之餘竟「順手」將頭頂的南瓜摘走，黃純德也呼籲遊客發揮公德心，共同維護這個結合眾人心血的創意美景。

另外，造橋鄉農會為推廣在地南瓜，特花數十萬元引進霜淇淋機，採用當地生產的東昇南瓜，研發獨一無二的南瓜霜淇淋，口感綿密，一口吃進滿滿南瓜香甜滋味。造橋鄉農會總幹事彭森華表示，透過多元創意的美食料理，不但可協助農民行銷賣相欠佳的南瓜，同時還可擦亮造橋南瓜的招牌。