台灣第1香「貼香條」意涵被淡忘 天后宮說原委

西港香科「請媽祖」在鹿耳門天后宮所貼的香條。（記者蔡文居攝）

2018-05-28 12:21

〔記者蔡文居／台南報導〕3年1科的台灣第一香「西港香」又即將來臨，西港慶安宮最近派人來到鹿耳門天后宮「貼香條」，宣示西港香醮訂於5月31日週四上午（農4月17日）前往鹿耳門天后宮祖廟謁祖，並迎請「鹿耳門媽」御駕巡禮西港香路、御駕澤蔭西港香境信徒。

鹿身門天后宮文書組長陳熙城表示，廟會進香巡境進行之前，須先行於所到之處貼上「香條」，貼香條目的是公告周知沿途的善信，何時何神明會經過此地進香或遶境，希望善信擺設香案迎接。

陳熙城說，香條大多為黃或紅紙條，以毛筆書寫並圈紅蓋印，香條腳斜向左方，表示香陣由右向左進行，直貼表示停駕地；「西港香科」到停駕鹿耳門天后宮謁祖進香「請媽祖」，故用直貼。此貼條方向雖為傳統，但真正意涵逐漸為人所淡忘甚或不知。

鹿耳門天后宮表示，「西港香」每3年1科，是曾文溪流域參與神轎、陣頭與隨香參拜人數最多的「台灣第一香」，橫跨曾文溪兩岸，包括古台江範圍的原台南縣市各區。

這次戊戌年香科自6月初1至初3日遶境，香陣遶境之前，循往例，必先前往鹿耳門天后宮恭請「鹿耳門媽祖」（俗稱「請媽祖」）御駕蔭香巡禮，屆時，除一般信眾外，光是隨行神轎150幾頂、文武傳統藝陣百餘隊的龐大香陣就超過2萬人，是南台灣信仰圈的一大盛事，是喜歡熱鬧、觀賞傳統藝陣的最佳時機，歡迎民眾蒞臨現場觀賞。