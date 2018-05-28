提高屏東供水率 水公司郭俊銘：增設淨水場、小琉球配水池

水公司董事長郭俊銘拜會屏東縣長潘孟安（右）擘畫供水方案。（記者陳文嬋翻攝）

2018-05-28 12:14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕自來水公司董事長郭俊銘帶領水公司團隊專程南下屏東縣政府，拜訪屏東縣長潘孟安針對縣府與自來水公司近來積極推廣自來水普及率，在雙方努力下，用戶申請接水補助獲得民眾回應，普及率快速成長，去年首度突破5成，並積極努力朝初期目標6成邁進。

董事長郭俊銘說，為因應地方觀光發展，相關民俗活動及穩定小琉球地區供水，急需增建小琉球1萬噸配水池，該水池用地從找地、地質勘察到用地取得，在自來水公司、立委莊瑞雄積極協調下，目前已獲得國防部同意採先租後售方式，現已辦妥租約，並同時進行後續興建事宜，將可如期完成，能解決小琉球供水問題。

郭董事長特別指示自來水公司團隊，配合地方發展、提升屏東縣普及率並穩定屏東地區供水，提出一系列積極開發水源及改善方案，規劃在屏東機場，新園鄉甘棠門農場、南州鄉、九如鄉、潮州鎮、萬丹鄉及長治鄉等，設置淨水場並辦理供水管線埋設，縣府也允諾全力協助，雙方攜手合作，屏東縣未來普及率必將有效提升。

自來水公司說，縣政府積極發展觀光、產業發展及推動民生基礎建設，為維持供水穩定，呼籲遊客及產業為屏東縣帶來發展同時，能節約用水，水資源再利用，為有效利用水資源共同努力。