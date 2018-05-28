疫病》林園出現日本腦炎本土第二例 恐爆群聚疫情

2018-05-28 11:53

與日前首例住家距離僅2.3公里

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市林園區疑爆發日本腦炎群聚疫情！高雄市今再公布第二例日本腦炎本土病例，患者是林園區60多歲女性，這名60多歲患者意識模糊，仍於加護病房住院治療中，她與日前確診的40歲男性高市首例，住家距離僅2.3公里，2地垂直距離中間尚有一例女性高度疑似通報個案。

高雄市衛生局今公布今年高雄市第2例日本腦炎本土病例，患者是60多歲女性，本月19日發燒、噁心、嘔吐等症狀，21日至林園區某醫院急診就醫後住院，住院後持續發燒，23日意識改變、手腳抽搐緊急轉往大型醫院加護病房治療，25日通報疑日本腦炎，經診治後仍意識模糊、已退燒、生命徵象穩定，住院治療中。

2地間尚有一例高度疑似通報個案

衛生局表示，經疫調發現這名患者與5月24日高市首例50多歲男性日本腦炎個案，住家距離約2.3公里，而兩地垂直距離中間尚有一例40多歲女性高度疑似通報個案，仍須二採檢驗確認。

衛生局於患者住家及鄰近週邊半徑2公里警戒區域內清查共7處豬舍，其中林園6處、大寮1處，另雞舍及鴿舍各1處，防疫人員於前述9處豬、雞、鴿舍以及確診個案住家周邊總計懸掛13盞捕蚊燈進行病媒監控與滅蚊，半徑2公里範圍內逐戶佈點100台滅蚊燈。

自5月23日到27日期間，捕蚊燈監測總計捕獲高達3萬2265隻三斑家蚊，並逐戶疫調433戶，共871人、無疑似症狀）。

衛生局表示，此波疫情研判與當地多處水稻田仍處適合三斑家蚊生長，連日調查捕蚊結果顯示，當地三斑家蚊成蚊數量極高，周邊兩公里內多處豬舍與密集度高的住宅環境，亦增加當地流行風險。

衛生局也呼籲，疫苗接種是預防日本腦炎最有效的方法，高雄市林園區及大寮區，1968年以前出生的市民朋友，特別是在養豬畜牧場工作以及居住於豬舍附近的高風險民眾，可免費接種公費日本腦炎疫苗、家中如有年滿1歲3個月的小寶貝尚未接種日本腦炎疫苗，請盡速到衛生所或合約醫療院所完成疫苗接種。