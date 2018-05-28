全台燒番薯！11:10用電破歷史五月記錄

台電調度中心（台電提供）

2018-05-28 11:29

〔記者黃佩君／台北報導〕尚未到端午全台炎熱，昨台北氣溫飆到攝氏38.2度，不但創下全台新高溫也打破歷史五月溫度。而今天氣持續炎熱，加上週一上班日用電量增加，截至上午11點10分用電量已到3530萬瓩，打破目前歷史五月最高紀錄3506.1萬瓩，也突破台電預估的最高用電3510萬瓩，備轉率為4.5%，亮出橘燈。

梅雨遲到全台高溫，昨天台北氣溫飆破38度、台中36度，均打破歷史五月5月最高溫，而今高溫持續，加上上班日用電增加，台電今預估最高用電3510萬瓩、備轉率5.24%，亮出橘燈。

預計下午仍會持續飆高

但今早高溫仍有35度左右，用電量大增，截至上午11點10分用電量已到3530萬瓩，不但沒到下午一點尖峰就打破台電今天預估最高用電，也已打破歷史五月最高用電記錄3506.1萬瓩，預計下午仍會持續飆高。

今年五月炎熱加上經濟景氣情況佳，歷史五月用電頭兩名均在今年發生，除今天到目前為止已破新高外，第二高為18日的3506.1萬瓩。

之前歲修的興達1號機、大潭6號機均已上線，試車中的大林2號機也已接近滿載，不過大潭6號仍有運轉限制。大林1號機則因檢修停機；台中電廠8號機破管檢修中，最快明天才能上線。