大學碩博班招中生今放榜 招生率不減反增達88％

我國大學的碩士和博士班招收中生，今天放榜，招生率88％，比去年增加，以台大最多。（記者林曉雲翻攝）

2018-05-28 10:41

〔記者林曉雲／台北報導〕兩岸關係緊張之際，我碩博班招收中生「不減反增」！

107學年度中生來我國就讀碩博士班正式分發榜單今天放榜，計有77校共錄取1325名，比去年71校共錄取1201名，增加6校、124名，招生達成率為88％，亦比去年81％高。其中，博士班計有56校共錄取329名，比去年錄取增加35名；碩士班有70校共錄取996名，亦比去年增加89名。

今年錄取最多中生的學校仍為台大，共計錄取175人，接下來是政大140人、輔仁106人、清大96人、成大75人、交大69人、台師大52人、台科大45人、中央38人、世新36人、淡江31人。今年在我國就讀學士班（包括二年制學士班）的畢業生約2009人，約3成3共668人報名碩士班，最終有547人錄取。

107學年度大學校院招收中國學生聯合招生委員會的主辦學校，南台科技大學代理校長盧燈茂表示，明年學士班畢業的中生人數比今年多，碩士班報名人數可望繼續增加。統計今年碩、博士班錄取中生，畢業自銘傳大學共有51人，排名第1，接下來依序是中國文化大學43人、福建師範大學38人、福州大學38人、逢甲大學34人、靜宜大學32人、東海大學28人、廈門大學27人、中原大學23人和世新大學23人，前10校中有7校是我國的大學。

中生錄取校系學類分類，以管理及行政學類104人最多、其次是時尚、室內設計及工業設計學類96人、金融、銀行業及保險學類81人，軟體及應用的開發與分析學類76人、新聞學及傳播相關學類68人、電機與電子工程學類64人、本國語文學學類55人、建築學及城鎮規劃學類51人、法律學類46人、教育學學類42人。