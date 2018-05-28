土庫國小師生蘭嶼蹲點 文化探行圓夢

致力發展多元戶外教育的土庫國小，前往蘭嶼蹲點6天5夜，戶外探索體驗芋田、地下屋、飛魚、拼板舟等達悟族文化，希望學童深入認識台灣多元文化的美好。（圖由土庫國小提供）

2018-05-28 10:23

〔記者王涵平／台南報導〕致力發展多元戶外教育的土庫國小，前往蘭嶼蹲點6天5夜，戶外探索體驗芋田、潮間帶、飛魚、拼板舟等達悟族文化，希望學童藉此深入認識台灣多元文化的美好。

土庫國小校長洪傳凱表示，户外教學以新課綱自發、互動、共好的素養精神出發，引導學生討論學習主題，同儕合作挑戰困難，激發學習的渴望，體會學習的目的，在過程中經歷挫折，共同尋求解決方式，創造高峰經驗。

帶隊前往的教導主任李信達與導師吳佳憲，與五年級學生9人行前就蒐集資料、統整內容，製作戶外教育手冊。

李信達指出，讀萬卷書，行萬里路。社會領域的原民文化，自然領域的生態地景，海洋教育的飛魚文化，公民議題的環保核廢；同為島國的居民，有著多元的樣貌，卻陌生得如此遙遠，因而決定啟航蘭嶼文化蹲點學習。

學童體驗製作飛魚干、種植當地主食芋頭、認識拼板舟、地下屋等，從體驗中認識環境，透過行動去探索學習。李信達表示，台灣四面環海，擁有豐富物產以及多元族群文化，可惜固有教育方式，僅強調概念的學習，考試的機器，壓抑感受經驗，學童在蘭嶼認識火山地形的鬼斧神工，學習海洋共處的生活哲學，瞭解達悟文化的智慧結晶，認知自然保育的重要，點燃學習熱情。

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