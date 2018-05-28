相隔20年，環保署訂定新版國家環境保護計畫。圖為花64線瑞港公路，去年因卡努颱風侵襲，多處路基流失、道路下陷。（資料照）

2018-05-28 10:17

〔記者劉力仁／台北報導〕《環境基本法》規定中央政府應制定環境保護相關法規，策定國家環境保護計畫，建立永續發展指標，並推動實施；民國87年制定「國家環境保護計畫」至今20年，20年來氣候、環境、社會、經濟以及科技快速變遷，環保署啟動新版國家環境保護計畫作業，分為5大面向12議題，尤其著重於氣候變遷、治山防災管理，因應未來極端天氣型態帶來的環境威脅。

20年前制定的「國家環境保護計畫」，著重於自然生態保護、公害防治，這次環保署呼應聯合國Agenda2030關注People（人類），Planet（地球），Prosperity（繁榮），Peace（和平），Partnership（夥伴關係）的5P精神，將計畫草案分為氣候行動、環境品質、自然保育、綠色經濟、永續夥伴5大面向，其下涵蓋氣候變遷、治山防災管理、環境影響評估、大氣環境、流域治理、化學物質管理、自然生態保育、環境與監測監測、資源循環、環境科技、環境教育、社會參與等12個議題。

以氣候變遷為例，以2005年溫室氣體排放量為基準，分別訂定減碳2%、10%、20%三階段，打造具有調適氣候變遷的韌性生活；大氣環境部分，近、中、長程分別訂定空氣品質指標（AQI）大於100比率17%、15% 、12%三階段。

流域治理方面，近程優先改善11條嚴重與中度污染長度合計50%以上之河川（淡水河系、南崁溪、老街溪、濁水溪、北港溪、新虎尾溪、急水溪、鹽水溪、二仁溪、愛河及阿公店溪）。中程目標為主要河川無嚴重污染河段，完成1處流域綜合治水示範。長程確保水源水質水量及河道穩定、創造親水環境。

環保署綜計處科長孫維謙表示，除了呼應Agenda2030的精神，還考慮到環資部成立之後權責，訂定新版國家環境保護計畫，目前草案上網公告中，民眾可透過taipeitechwerc@gmail.com表達意見。