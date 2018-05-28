今起4天仍悶熱高溫35度 週五鋒面南下盼降溫降雨

今起4天天氣仍悶熱，高溫可達35度，週五鋒面南下，帶來雨勢降溫。（資料照）

2018-05-28 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕昨（27日）受到太平高壓籠罩影響，多地都創下5月高溫紀錄，台北設站122年以來首次在5月觀測到38度以上高溫，達到38.2度，若排除東南部因焚風造成的高溫紀錄（2004/5/9台東40.2度、大武39.4度），昨台北的高溫是歷年來，所有平地站5月的最高溫記錄。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，昨造成各地極端高溫的主因，是暖氣團經華南陸塊的加熱，再移到台灣，一方面大氣已較暖，另一方面則較乾，在天氣晴朗無雲、陽光輻射持續加溫下，終導致破紀錄的高溫記錄；今（28日）起一道鋒面在北部海面徘徊，但台灣仍在暖氣團內，天氣悶熱，這波鋒面結構不強，不過可提高午後對流機率，除了山區，也會擴及部分平地。

週四（31日）前天氣型態不會有太大改變，週五（1日）鋒面南下，對流胞有機會直接影響，各地稍轉涼。

氣象達人彭啟明指出，週末這波鋒面對台灣來說，可能是天氣一大轉變，儘管這波鋒面因缺乏一些關鍵條件，還稱不上是典型梅雨鋒面，但可能是「今年在颱風來臨前是否缺水的最後機會」，若降雨不如預期，要等待不確定性高的颱風，缺水壓力恐相當大。