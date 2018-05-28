科丁聯盟協會提供小學生免費學習編寫程式語言初級課程

2018-05-28 09:18

〔記者張忠義／高雄報導〕提供台灣小學生免費學習編寫程式語言課程的科丁聯盟協會，今年利用寒假時間與實踐大學、正修科大合作培訓大學生學習編寫程式語言並訓練成為科丁種子教練，19名科丁教練分別派到大學附近的24所小學，教導小學生完成每週2節共24小時的科丁初級班課程後，昨日由協會理事長劉文堂親自頒發合格教練証書給19名教練，並宣布在高雄成立科丁聯盟南部分會。

劉文堂表示，取名科丁乃英文Coding（程式設計）的音譯，也有科學園丁的意思。他希望家長要改正觀念，小朋友從小學就要開始學習編寫程式語言，而不是英文，以面對AI人工智慧、工業互聯網、AR擴增實境等新科技的大躍進，未來都需要有編寫程式語言基礎。科丁成立1年半來，已培訓500名大學生成為教練，預計6月底，全台會有104所小學完成科丁免費學習編寫程式語言的初級班課程。

他說，科丁初級班的課程是不向學校和學生收費的，但是會給付科丁教練鐘點和交通費以資鼓勵。科丁聯盟的經費主要是靠善心人士的捐款，本學期104班的半數經費來自於關心台灣下一代教育的海外台商各國會員募款而來。未來將努力爭取國內技大廠、基金會的合作與支援，以滿足學校需求。

劉文堂指出，科丁聯盟今年暑假繼續在各地區培訓大學生和小學代課老師成為科丁教練，以滿足越來越多的小學校長申請下學期合作開辦科丁初級班。預估下學期各地小學科丁班的總數為180班。分別是北北基，桃竹苗，中彰投，雲嘉南各30班，宜花東/高屏/外島各20班。全台預計要增加200名科丁教練才夠。

科丁聯盟高屏區召集人田國書表示，協會舉辦多次科丁親子活動介紹兒童學習程式語言的必要性，希望能結合當地的社會資源向下扎根，共同推動兒童學習編寫程式語言課程的啟蒙教育。