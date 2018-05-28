今仍是高溫悶熱天氣 慎防午後雷陣雨

今日高溫仍有33至35度，各地山區、北部及東半部平地午後有機會出現局部短暫雷陣雨。（資料照）

2018-05-28 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣晴朗依舊，溫度方面不會像昨日一樣極端炎熱，但高溫仍有33至35度，而各地山區、北部及東半部平地午後有機會出現局部短暫雷陣雨。

今日受到太平洋高壓東退減弱影響，各地大部分仍是多雲到晴天氣，但午後雷雨的機率和範圍將會提高及擴大，除各地山區、北部及東半部平地午後也有機會出現局部短暫雷陣雨，各地高溫約33至35度，整體來說仍是悶熱的天氣型態，紫外線持續偏強，民眾外出時仍需補充水分及防曬。

今日空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級，午後因紫外線較強，光化反應作用致臭氧濃度上升，北部內陸靠山地區仍有機會達「橘色提醒」；花東空品區及澎湖為「良好」等級。

週二週三（29日、30日）太平洋高壓偏弱，各地雖以多雲到晴為主，不過北部、東半部地區及中南部山區午後容易出現局部短暫雷陣雨；週四（31日）太平洋高壓持續東退，讓北方鋒面靠近台灣陸地，北部及東北部將出現局部短暫陣雨或雷雨；週五至下週日（6月1日至3日）則是受到鋒面影響，降雨範圍及時間擴大。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 35 29 ~ 35 29 ~ 33 27 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）