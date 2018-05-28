05/28 各報重點新聞一覽

軍醫院遭到網攻次數最多的原因，研判應是中國網軍想攻入我國軍醫院網站，竊取軍人軍眷及一般民眾就醫時的軍保資料及健保資料。（資料照）

2018-05-28 07:00

自由時報

疑為竊取軍人軍眷個資 中國網軍 狂駭我軍醫院

軍方的軍網、民網長期遭到中國網軍及不明對象網路攻擊，根據軍方最新統計，自一○三年至一○六年的近四年期間，軍方所屬民網遭網攻次數，每年都有數億次之多，其中又以一○三年的七億二六八六萬餘次最多，去年遭網攻的總次數為兩億餘次。

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老人健保醫療 年花2612億

台灣今年正式進入高齡社會，而老人醫療費用常是一般人的三至四倍，衛福部健保署統計，過去五年間，六十五歲以上老人占就醫人數從十二．○七％成長至十四．二六％，花費醫療費用從二○四○億成長至二六一二億元、占整體從三十四．六％成長至三十七．二％，老人醫療支出成長趨勢加快，預估五年內將破三千億元。

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型男棄餐廳主廚頭銜 菜市場開店

型男主廚、可望再度贏得天下第一攤大獎！台北市安東市場有家不起眼小攤位，卻天天大排長龍，攤位上放著去年傳統市場節「天下第一攤」的滷肉飯金賞獎盃，老闆是才三十四歲的型男廚師馬才淯，放棄在大餐廳當主廚，選擇和食客近距離互動、在菜市場開小攤，今年再度挑戰天下第一攤，主題雖是不擅長的甜點，但下番工夫自研後，又一舉獲得人氣獎。

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蘋果日報

為了便當 婦追火車夾死

「有人落軌了，趕快下來幫忙救人」30多位莒光號乘客，昨在屏東車站內，聽到副站長心急如焚的呼救聲，下車大喊「推推推」，合力將重達45噸車廂推出縫隙，見義勇為一幕經監視畫面錄下，令人感動，原來是為了搶救追火車摔落車廂與月台間隙，被拖行5公尺的老婦，老婦經送醫仍不治，丈夫目睹妻子慘死，悲痛癱坐月台。

妻送餐被當豬剁「分屍 為了毀屍滅跡」

桃園一名可憐妻子與丈夫結髮40多年，多年前繼承娘家房產，遭丈夫覬覦，多次以離婚為由吵著分產，最後分不到，竟殺妻分屍，丈夫被逮後裝瘋賣傻不認罪，見女兒悲戚淚水才悔恨不已，問女兒：「我坐牢妳會來看我嗎？」女兒自始至終沒正視父親，沁濕的雙瞳帶著恨意，眼前這人不是父親，而是殘害媽媽的魔鬼。

聯合報

中市長選情 支持度盧秀燕勝 看好度林佳龍贏

藍綠決戰中台灣，林佳龍連任面臨挑戰，本報台中市長最新選情調查發現，國民黨提名的盧秀燕以三成九的支持度領先林佳龍的三成二，不過，三成九選民仍看好林佳龍連任希望大，僅二成五認為盧秀燕有機會勝選。

高齡台灣 老人移動權 蹲在原地

去年十月，一張老婦蹲坐在台東南迴公路等公車的畫面讓許多人看得心酸，一根孤伶伶的公車站牌緊鄰大馬路，她只能利用欄杆陰影勉強擋住烈日，等待一小時才一班的公車。這張照片不僅讓人看見城鄉差距，也看見高齡者被忽視的移動權。

中國時報

612新加坡峰會復活？川普搖擺 金正恩堅定

川金會極可能起死回生！南韓總統文在寅昨日針對文金二會舉行記者會，表明雙方達成「一定要成功舉辦川金會」的共識，青瓦台將促成朝美許下互不侵犯承諾。韓朝合力導致川普的態度也再度出現變化，表示正在研究6月12號在新加坡舉行的川金會，「計畫並無改變」。

1個月斷交2國... 外交緊急固樁！海地、瓜地馬拉高層接連訪台

邦交國烽火頻傳，蔡政府加強固椿！台灣1個月內連續斷交2個邦交國後，海地被點名是下一個斷交國。蔡政府為固盤，急邀海地總統摩依士（Jovenel Moise）今日抵台進行5天國是訪問。